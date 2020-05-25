"العجوز والبولندية" الأصعب.. كواليس تغيير شكل عصابة مسلسل بـ100 وش

تغيير احترافي في ملامح الوجه، تعتمد عليه عصابة "سكر وعمر"، في عمليات النصب والاحتيال بالمسلسل الرمضاني "بـ100 وش"، التي تحتاج إلى التنكر لنجاح خططهما، وسط انبهار المشاهدين بإتقان ما يعرف بـ"إسبيشال إيفكت" التي صُممت وصنعت بأنامل خبيرة التجميل دنيا صدقي وإسلام ألكس.

"الوطن" تواصلت مع "صدقي" و"ألكس" للحديث عن كواليس عملهما في "بـ100 وش"، الذي بدأ بترشيحهما من فريق العمل الفني "في الأول صممنا وش شخصية عجوزة، والمخرجة كاملة أبو ذكرى عجبها شغلنا، استلمنا إسبشيال إيفكت كل العصابة"، عدا الفنان آسر ياسين، الذي كان لديه ماكيير ومصمم خدع بصرية خاص به، وفقا لخبيرة التجميل.

أفكار التصميمات تستوحيها "دنيا" من شخصيات حقيقة، "عاملة فايل على موبايلي بصور أصحابي وعيلتي والناس اللي بشوفها في الشارع"، ما جعل عملها يتميز بالواقعة.

مهمة تنفيذ "إسلام" للتصميم الواحد تستغرق من يومين حتى 10 أيام، للتمكن من تصنيعه باحترافية، فضلا عن تركيبه في عدة ساعات، "في مرة قعدنا 120 دقيقة إننا نلزق ماسك واحد".

الأدوات التي يعتمد عليها الثنائي في عملهما، ممثلة في مكياج نسائي وألوان مخصصة لـ"إسبيشال إيفكت"، وسيلكون وجبس وصمغ للصق الأقنعة على الوجه.

وعن أصعب الشخصيات التي عملا عليها، يوضح "إسلام" إن قناع السيدة العجوز الذي ظهرت به نيللي كريم، والفتاة البولاندية التي جسدتها الفنانة أيضا هما الأكثر إرهاقا، في ظل مساعدة ودعم خبيرة التجميل محمود رشاد ومصمم الذقون والشعر المستعار أحمد مصطفى، وكوافير جورج رفعت.

"وأكتر موقف مش هننساه هو مرحلة بصمة الوش للفنانين".. تلك هى أول وأهم مرحلة في الخدع البصرية التي يتم خلالها صب جبس مخلوط بعدة مواد أخرى للحصول على ملامح الوجه بدقة، "علشان ده اللي بنفذ عليه الماسكات كلها"، ليستغرق الأمر ما يقارب الساعتين، "نيللي كانت خايفة أوي وكلنا كنا حوليها علشان تطمن وتفضل سابتة".

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "سكر" وهى محتالة، يتم النصب عليها من قِبل "عمر" نصاب محترف أيضًا، لتدخل في صراعات لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب كبيرة. مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدي، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف، وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.