العثور على طفل من الشرقية بعد تغيبه لمدة شهر في قنا

تمكنت وحدة نجدة الطفل بالشرقية من العثور على طفل وإعادته لأهله بعد تغيبه منذ شهر.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تلقى إخطارا من مدير وحده نجده الطفل بمحافظه قنا بالعثور على الطفل م. ر. ا والمتغيب عن أسرته منذ بدايه شهر رمضان.

وعلى الفور كلف محافظ الشرقية مدير وحدة نجدة الطفل بالديوان العام بالتوجه إلى عنوان الطفل المسجل في البلاغ والكائن بشارع ترعه المسلميه بكفر الزقازيق بجوار مستشفى الرمد وتم التواصل مع الوالد ر. ا. ع.. وإبلاغه بالعثور على ابنه المتغيب في محافظه قنا.

كما كلف المحافظ مدير وحده نجده الطفل بالديوان العام بالتنسيق مع مدير الوحدة بمحافظه قنا وإيداع الطفل بأحد دور الرعايه في قنا لحين فك حظر تشغيل المواصلات العامه خلال أجازه العيد ، وإعاده الطفل مره أخرى إلى حضن أمه وأبيه بعد أن إنتابهما حاله من الحزن لتغيبه وعدم تمكنهما من إستعادته طوال الفتره الماضية.

قدم والد الطفل الشكر لمحافظ الشرقيه لإهتمامه بالبحث والعثور على فلذه كبده وإعادته إليه بعد فقده الأمل في العثور عليه.

يذكر أن وحدة نجدة الطفل بديوان عام محافظة الشرقية قد تلقت بلاغ بتغيب الطفل م. ر. ا. ع والمقيم بمنطقه كفر الزقازيق البحري في مطلع شهر رمضان المنقضي .. ليقوم مدير الوحده باتخاذ الإجراءات اللازمه والتواصل مع جميع وحدات نجده الطفل وكذلك مديريات الأمن بجميع المحافظات والإبلاغ ببيانات الطفل المتغيب حتى تتمكن الاجهزه التنفيذيه والأمنيه البحث والعثور عليه.