محافظ الشرقية يؤكد الالتزام بتنفيذ قرارات الحظر والإجراءات الوقائية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالتزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية، بتنفيذ قرار الحظر في أول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدا الغلق الكامل للمحال التجارية بدءا من اليوم الأحد، حتى يوم الجمعة المقبل.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية؛ لمنع التجمعات لما تمثله من خطورة في زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر المحافظ تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة توعية المواطنين بالالتزام بتوقيتات الحظر، والتي تبدأ من الـ5 مساء حتى الـ 6 صباحا، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.