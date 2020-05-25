ضبط ورشة لتصنيع كمامات طبية بدون ترخيص في الشرقية

ضبطت مباحث التموين بالشرقية، اليوم، ورشة لتصنيع كمامات طبية بدون ترخيص بالعاشر.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ضبط مالك ورشة غير مرخصة لتصنيع الملابس الجاهزة بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان ثان، قام بإنتاج 11650 قطعة كمامة طبية "منتج نهائي"، و500 كيلو جرام أقمشة غير منسوجة "مستلزمات إنتاج " مجهول المصدر .

كما تم ضبط 3000 عبوة فارغة من مستلزمات التعبئة، و9 ماكينات خياطة " أدوات التصنيع"، تمهيداً لطرح هذه الكميات المضبوطة للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين .