"تعليم الشرقية" تنفي اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

نفت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، اليوم، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية. وقالت المديرية في بيان لها إن : "نتيحية الشهادة الإعدادية والمنشورة علي بعض المواقع الإلكترونية غير صحيحة".

وأشارت إلى أن بعض المواقع أخذت نتيجة الفصل الدراسي الأول وأضافت لها 140 درجة الخاصة بالترم الثاني، وتم نشرها على أساس أنها النتيجة على غير الحقيقة.

وأضاف البيان أنه سيتم إعلان النتيجة فور اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وسوف تنشر علي البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية مع لوحة الشرف لأوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 - 2020.