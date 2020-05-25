الإسعاف تنعى أول شهيد لها بفيروس كورونا

نعت النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، وفاة شعبان عبدالعال، سائق إسعاف، ليصبح أول شهداء هيئة الإسعاف المصرية بفيروس كورونا.

وقال وائل سرحان، رئيس النقابة، إن الشهيد، عمره 52 عاما، وتوفي في مستشفى هليوبوليس (العزل)، وهو مريض سكر، مضيفا، في منشور على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن إصابته بكورونا، جاءت نتيجة مخالطته لزملائه المصابين بفرع إسعاف نزلة السمان بالجيزة.

وطالب سرحان، بضرورة البدء الفوري في تحويل كل سيارات الإسعاف، إلى نفس بروتوكول سيارات كورونا، ولتكن سيارات الإسعاف للخدمات الإسعافية والحوادث والطوارئ وكورونا فقط، وهو الأصل في عمل الإسعاف.