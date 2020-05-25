رئيس وزراء بريطانيا: بلادنا تعتزم إعادة فتح المتاجر في يونيو المقبل

قال رئيس الوزرءا البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده تعتزم إعادة فتح المتاجر في يونيو المقبل، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وواجه جونسون، عصيانا في صفوف حزبه، وغضبا في مختلف أنحاء بلاده، لرفضه عزل أقرب مساعديه دومينيك كامينجز المتهم بمخالفة قيود مفروضة بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخباربة الروسية.

رئيس الوزراء البريطاني: كامينجز تصرف انطلاقا من إحساس بالمسؤولية والتزاما بالقانون

ودافع جونسون عن واحد من أقوى الشخصيات السياسية في بريطانيا وقال: "كامينجز تصرف انطلاقا من إحساس بالمسؤولية والتزاما بالقانون وبنزاهة عندما قاد سيارته من لندن إلى شمال إنجلترا مع ابنه وزوجته المصابة بكورونا".

وتصدر السؤال: "على أي كوكب يعيشان؟" الصفحة الأولى في "ديلي ميل" البريطانية، وقال بيت برودبنت أسقف ويليسدن: "جونسون أصبح نسخة كاملة من دونالد ترامب (في إشارة إلى الرئيس الأمريكي)".

وتأتي بريطانيا على رأس الدول الأوروبية من حيث عدد الوفيات بسبب كورونا إذ يبلغ عدد المتوفين حوالي 43 ألفا، كما تتعرض الحكومة لانتقادات لأسلوب إدارتها للجائحة.

من جهتهم، قال أعضاء في البرلمان من حزب المحافظين إنهم "تلقوا اتصالات من ناخبين غاضبين في دوائرهم بعد أن قدموا تضحيات خلال فترة الإغلاق بما فيها الابتعاد عن أقارب في النزع الأخير".

وقالت رئاسة الوزراء إن كامينجز قام بالرحلة إلى بيت والديه لضمان حصول ابنه البالغ من العمر أربع سنوات على الرعاية إذا أصيب مثل زوجته بالمرض.

وعلى النقيض من كامينجز استقال أكبر مسؤول طبي وأحد كبار المسؤولين عن مكافحة الأوبئة في اسكتلندا، بعد اعترافهما بمخالفة قواعد الإغلاق.