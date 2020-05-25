"100 وش" و"نحب تاني ليه".. نهايات سعيدة لمسلسلات رمضان 2020

اقتصرت النهايات السعيدة على مسلسلي بـ"100 وش" و"ونحب تاني ليه"، حيث احتفى المشاهدون، بتمكن عصابة "عمر وسكر" اللذين يجسدهما آسر ياسين ونيللي كريم في المسلسل، من الهروب خارج البلاد، وعدم القبض عليهما، في الوقت الذى كانت تبحث عنهما الشرطة.

مسلسل بـ"100 وش"، من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى‪.‬

والنهاية السعيدة التى صنعها المؤلف عمرو محمود ياسين، بتمسك "غالية" الشخصية التى تجسدها ياسمين عبدالعزيز بحبها "مراد" كريم فهمي، بعد انفصالها عن زوجها شريف منير، في مسلسل "ونحب تاني ليه ".

"ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، إخراج مصطفى فكرى.