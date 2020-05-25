جمهورية مونتينيجرو تعلن خلوها التام من كورونا

أعلنت جمهورية مونتينيجرو "الجبل الأسود"، اليوم، أنها أصبحت ثاني بلد في أوروبا، يخلو بشكل تام من وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعدما هبط عدد الإصابات النشطة إلى الصفر، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

والتحقت مونتينيجرو، بنادي الدول الخالية من كورونا المستجد، فيما كانت جزر فارو، وهي دولة تابعة إداريا للدنمارك، أعلنت ذلك في وقت سابق، ولا توجد حاليا في الدولتين أي إصابة مؤكدة بكورونا المستجد.

وأعلنت حكومة البلد الأوروبي هذا الإنجاز، على موقعها الإلكتروني الرسمي وحسابها في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة "لم يعد هناك أي مصاب بفيروس كورونا في مونتينيجرو".

ومن المرتقب أن تواصل البلاد سياسة الوقاية من فيروس كورونا، رغم تخفيف القيود التي جرى فرضها في وقت سابق لأجل كبح انتشار الوباء.

وما تزال التجمعات العامة ممنوعة في مونتينيجرو، كما أن الناس مطالبون بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة مثل المحلات التجارية والبنوك، فضلا عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وفي وقت سابق، كشف استطلاع رأي أجرته هيئة "إيبسوس" للبحوث، أن 80 في المئة من مواطني مونتينيجرو يؤيدون تخفيف الإجراءات على نحو حذر تفاديا لأي انتكاسة محتملة.

وأظهرت البيانات أن نصف السكان انتابهم القلق من الإصابة بكورونا المستجد، أو خافوا من انتقال العدوى إلى أقاربهم وأحبتهم.

وفي مطلع مايو الجاري، عزا رئيس وزراء مونتينيجرو، دوسكو ماركوفيك، نجاعة بلاده في مكافحة كورونا المستجد إلى ما وصفها بالمقاربة النشطة والمهنية والموحدة.

وأشار ماركوفيك، إلى أن معهد الصحة العام في البلاد بدأ يرسم سياسة مكافحة الوباء قبل أن يتم رصد إصابات بالفيروس في أوروبا.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين بكورونا المستجد في مونتينيجرو إلى 324 حالة، تعافى 315 منهم، علما بأن هذه الدولة الصغيرة كانت آخر بلد يسجلُ حالته الأولى بالفيروس.