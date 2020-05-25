دبي تقرر استئناف الحركة الاقتصادية اعتبارا من 27 مايو الجاري

قررت حكومة دبي، اليوم، استئناف الحركة الاقتصادية في الإمارة، اعتبارا من يوم 27 مايو الجاري، والسماح بالحركة من الساعة 6 صباحا، حتى 11 مساء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي حمدان بن محمد آل مكتوم في بيان رسمي، أن القرار "جاء بناء على التقييم الدقيق للموقف الراهن، بمختلف أبعاده الصحية والاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف آل مكتوم، أن هناك خطوات مدروسة تمهيدا للعودة التدريجية للحياة الطبيعية مع مراعاة كافة الإجراءات الصحية اللازمة.

ونص القرار الذي أصدرته حكومة دبي، على وجوب استخدام الكمامات عند الخروج من المنزل، والالتزام بمسافة تباعد اجتماعي، قدرها مترين وتطبيق الغرامات المالية، لكل من يخالف التعليمات.

وأوضح القرار، أنه لا يسمح بدخول المراكز التجارية والسينما والمراكز الرياضية والمراكز التعليمية للأطفال دون سن الـ12 عاما، وكبار السن فوق 60 عاما، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وعرضة لالتقاط العدوى.

وشدد القرار على الالتزام بالتعقيم المستمر واستخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد في كل المرافق.

وتشمل المرافق المتاح لها بالعمل محلات البيع بالتجزئة والجملة والعيادات الطبية، بما فيها الأنف والأذن والحنجرة ومعاهد التدريب والتعليم والأكاديميات والصالات الرياضية ونوادي اللياقة البدنية.

وشمل القرار، استئناف عمل مراكز التسلية والترفيه، ومراكز تعهيد الخدمات الحكومية، فيما سيقوم مطار دبي الدولي بالاستمرار في استقبال رحلات "الترانزيت".

وسجلت الأمارات اليوم، 822 حالة جديدة مصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصل إجمالي الحالات حوالي 30 ألف حالة، في حين بلغ عدد المتشافين أكثر من 15 ألف شخص مع وجود 248 حالة وفاة.