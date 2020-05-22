في رحلتين.. "مصر للطيران" تعيد 615 مصريا عالقا من دبي

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، رحلتا طيران استثنائيتن سيرتهم شركة مصر للطيران، قادمتين من مدينة دبي، على متنهما نحو 615 مصريا من العالقين في دولة الإمارات، لإعادة المصريين العالقين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة، إن الرحلة الأولى ms911، وصلت على متنها 307 ركاب، الرحلة الثانية ms902 على متنها 308 ركاب، وخضع جميع الركاب القادمين إلى فحص طبي داخل صالة المطار من قبل إدارة الحجر الصحي، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 7 أيام بدلا من 14 يوما بعد قرار وزارة الصحة المصرية، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، عن توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.