اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بقرى منية النصر في الدقهلية

أعلن الدكتور سمير أبو النور مدير الإدارة الصحية بمنية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم، عن اكتشاف حالتين إيجابيتين جديدتين اليوم بفيروس كورونا المستجد بقرى مركز منية النصر.

وطالب أبو النور، من خلال صفحته علي فيسبوك، جميع المواطنين بارتداء الكمامة وتجنب الازدحام واستخدام المطهرات وغسيل الأيدي.

وذكر مدير الإدارة الصحة، أن حالة من قرية مجاورة أمس، خضعت لتحليل بمعرفة مستشفى صدر دكرنس وفي معامل مديرية الصحة بالدقهلية أثبتت أنها إيجابية لفيروس كورونا، وبناء عليه تم تحويلها إلى مستشفى العزل بكفر الدوار، ولكن توفيت قبل الوصول وتم تجهيز الجثة بالطريقة المتبعة في مثل هذه الأحوال.

وأوضح أن القسم الوقائي حصر المخالطين وتم توقيع الكشف على 5 منهم تبين أنهم لا يعانون من أي أعراض، ويتم متابعتهم، وتم التنبيه عليهم بالتزام العزل المنزلي وأنه في مخالفة ذلك سيتم رفع ذلك إلى الجهات الأمنية، وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية يتوجب عليهم الاتجاه إلى مستشفى منية النصر.