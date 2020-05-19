بيطري الدقهلية: فريق الأمان الحيوي سيتولى أعمال تطهير ديوان المحافظة

قال الدكتور عبدالمنعم المنجى، وكيل وزارة الطب البيطرى بالدقهلية، إن فرق الأمان الحيوى البيطرية، سيتولى صباح اليوم، تطهير ديوان عام المحافظة، وتوفير المستلزمات الوقائية اللازمة، لحماية العاملين والمترددين.

وأضاف المنجى، في تصريحات للصحفيين، أنه تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، لسحب عينات للقائمين على التطهير اليوم، بالإضافة إلى جميع المتواجدين بمجزر المنصورة الجديد، أثناء زيارة المحافظ للمجزر بقرية ميت الكرماء مركز طلخا، يوم السبت الماضي.

ويتوجه وكيل وزارة الطب البيطري، بخالص الأمنيات بالشفاء العاجل، للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد أن المحافظ، لم يتوانى في متابعة العمل، وحل المشكلات وتذليل الصعاب حتى هذه اللحظة، ويتابع العمل وإصدار التوجيهات، حتى بعد إجراءات العزل المنزلي.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعلن إصابته بفيروس كورونا، وأنه علم بنتيجة التحاليل وهو في طريق عودته إلى المنصورة، بعد لقائه بوزير الري في مكتبه يوم الاثنين، وتوجه بعدها إلى استراحته.