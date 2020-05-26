يوميات كورونا في المغرب العربي.. صفر ليبي.. وإصابات الجزائر 8503

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 5.563.697، فيما وصل إجمالي الوفيات 346.696، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.349.734 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

كما تشمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها "التي تسيطر عليها المغرب في الغالب" ومدينتي مليلية وسبتة "التي تسيطر عليها إسبانيا وتعدّ جزء من المغرب" وتبلغ مساحتها مجتمعة 5.782.140 كلم

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الاثنين، عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليستقر عدد الإصابات بكورونا المستجد عند 75 حالة.

وأوضح المركز الليبي، في بيان، أنه ثبت سلبية نتائج فحص 413 عينة تم سحبها من عينات تحاليل كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرًا إلى تماثل أول حالة عائدة من السفر للشفاء، وكانت من ضمن العائدين من تركيا، وفقا لما ذكرته بوابة الوسط الليبية.

وأوضح المركز الليبي، أنه لا تزال حالة 32 من المصابين نشطة، فيما تعافى 40 شخصًا، وتوفي ثلاثة آخرون.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالوباء منذ أمس الأول الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 7532 حالة.

وقالت الوزارة المغربية، إن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 144671 منذ بداية انتشار "كوفيد 19" بالبلاد.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحفي، أنه جرى تسجيل حالة وفاة إضافية، ليصل عدد الوفيات 200، كما جرى تسجيل 71 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4774 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة مساء أمس الاثنين، تسجيل 25 إصابة جديدة بالوباء.

وذكرت الصحة الموريتانية، في بيان أوردته الإذاعة الموريتانية، أنه تأكدت إصابة 25 شخصا بكورونا المستجد، بعد إجراء الفحص على 618، ليصبح مجموع الاصابات في موريتانيا منذ مارس الماضي 262 حالة، تعافى 15 من أصحابها، وتوفى تسعة، ويواصل 216 مصابًا علاجهم في المستشفيات، من بينهم حالة واحدة حرجة، و180 حالة دون أعراض و57 يحملون أعراض المرض.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين تسجيل 9 حالات وفاة و197 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات إلى 8503 حالات والوفيات الى 609 وفيات.

وقال المتحدث الرسمي للجنة رصد ومتابعة الوباء الدكتور جمال فورار في مؤتمر صحفي، إنه "تم اليوم تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) موزعة عبر 23 ولاية حيث سجلت ولاية الجزائر العاصمة أكبر عدد للاصابات بواقع 36 حالة متبوعة بولاية ورقلة جنوبي البلاد باكتشاف 35 حالة".

فورار: عدد الإصابات بولاية البليدة والجزائر العاصمة لوحدهما 2047 حالة

وأضاف فورار، أنه "لم تسجل 25 ولاية أي إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8503 حالات موزعة عبر 48 ولاية حيث بلغ عدد الإصابات بولاية البليدة (بؤرة الوباء) والجزائر العاصمة لوحدهما 2047 حالة".

وبخصوص الوفيات، كشف المتحدث الرسمي للجنة، أنه "تم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حصر تسع وفيات جديدة بتسجيل وفاة واحدة بولايات ميلة بالشرق وتيبازة وتيارت ومستغانم بالغرب وورقلة وسكيكدة وأدرار والوادي وتندوف جنوبي البلاد ليرتفع الإجمالي إلى 609 وفيات موزعة عبر 40 ولاية".

وبخصوص حالات الشفاء فأكد المسؤول الجزائري، أنه "تم إحصاء تماثل 169 حالة جديدة للشفاء ليرتفع عدد الحالات التي غادرت المستشفيات إلى 4747 حالة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وفي تونس، اعلنت وزارة الصحة، انها سجلت في الساعات الـ24 الاخيرة ثلاث اصابات جديدة بالوباء ليرتفع اجمالي عدد الحالات المصابة الى 1051.

وقالت الوزارة التونسية، في بيان، أمس الأول الاحد انها اجرت 167 تحليلا مخبريا ليبلغ بذلك العدد الاجمالي للتحاليل 47816.

واضافت الصحة التونسية، انه تم تسجيل ثمانية تحاليل ايجابية خمسة منها لحالات اصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وثلاث حالات اصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم اجلاؤهم ووضعهم في مركز حجر صحي إجباري.

وأشارت الوزارة التونسية، إلى انه من بين إلى 1051 حالة اصابة المسجلة 917 حالة شفاء و 48 حالة وفاة