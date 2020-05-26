لأول مرة.. "ديزني بارك" الغلابة بساحة المرسي أبو العباس بلا زوار

كانت في تلك الأيام بكل عام، تكتظ بالأطفال الصغار والكبار، الجميع يقف طوابير طويلة طوال أيام عيد الفطر، لركوب المرجيحة مقابل بضعه جنيهات قليلة، ولم يتخيل أحد أن يأتي العيد بدون التنزه بسبب جانحة فيروس كورونا المستجد.

ملاهي الغلابة، موجودة إلى جوار مسجد المرسى أبو العباس، أحد أولياء الله الصالحين، من أقدم المناطق التاريخية والأثرية بالإسكندرية، وتعتبر أول مدينة ملاهٍ شعبية عرفها السكندريون قديما، وكانت متنزها لكثير من الأسر.

لكن لا يعي الكثير من الأطفال، أن هذه المراجيح القديمة منذ عشرات السنين، ظهر الحديث منها، فكل همهم هو الشعور بالفرحة والاستمتاع واللعب طوال اليوم، وكأنهم لا يتعبون، فتخرج ضحكاتهم بكل تلقائية وببراءة.

فى تلك الأيام، تشهد ملاهى الفقراء زحاما شديدا، يكثر الأطفال الصغار الذين اعتادوا الذهاب فى إجازة العيد والصيف، بالإضافة إلى الشباب والسيدات والبنات، للاستمتاع والتنزه.

بهدوء تام وكأنها مكان مهجور بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الدولة من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع أي تجمعات، أصبحت ملاهي الغلابه بلا زوار، لأول مرة، حيث لا يستطيع الأطفال أو أصحاب المراجيح التواجد بسبب الإجراءات.

"دي ملاهي الغلابة، ومهما الزمن يتغير والدنيا تولع والأسعار تزيد لازم نجيب العيال ونيجى نتفسح ونركب المرجيحة المركب، ونضرب النار بالبندقية اللعبة، والعيال تكسب اللعبة وتتنطط وتركب المروحة والبطة وتتفسح، والفسحة كلها ما تتكلفش 20 جنيه، بس دلوقتي الحال واقف بسبب كورونا"، هكذا قال عادل سليمان، أحد أهالى منطقة الأنفوشي، الذى يحرص على التنزه داخل الملاهي مع أسرته بكل عيد، حيث لأول مرة لا يستطيع أطفاله ركوب المراجيح والتنزه، في ساحة المرسي أبو العباس.

وبحزن شديد، خيم على أهالي بحري والأنفوشي والجمرك، خاصة أنهم الفئة الأكثر تواجدا داخل ساحة المرسي أبو العباس، وأطفالهم يحرصون على اللعب في ملاهي المرسي، التي كانت قديما هي ملجأ كل أطفال الإسكندرية، وذلك قبل ظهور ملاهي المولات التجارية، التي استقطبت بعض الطبقات، بعيدا عن التواجد في الشوارع.

وقالت ريهام عصام، إحدى أهالي بحري، إنها اعتادت في العيد، أن تكون ملاهي ساحة المرسي أبو العباس، من ضمن برنامج الفسحة لأطفالها الصغار، إلا أنه لأول مرة، لم تتوقع أن تغلق وتصبح كالظلام، ويمنعهم فيروس كورونا من التنزه والتواجد داخل الملاهي.