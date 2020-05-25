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حي المنتزه ثان في الإسكندرية بستغل إجازة العيد ويسترد أراضي الدولة

كتب:

مروة مرسى
06:45 م | الإثنين 25 مايو 2020
حى المنتزه ثان في الإسكندرية بستغل إجازة العيد ويسترد أراضي الدولة

حى المنتزه ثان في الإسكندرية بستغل إجازة العيد ويسترد أراضي الدولة

شن حى المنتزه ثان فى الإسكندرية، اليوم،تحت إشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه ، حملة قامت خلالها لجنة الإزالة بعضوية وحدة التدخل السريع والعضو القانوني ، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات على أراضي الدولة بالمنتزه ثان .

جاءت الحملة في إطار التعاون المثمر بين مديرية الزراعة بالإسكندرية وحي ثان المنتزه ، حيث تم إزالة عدد 4 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمسطح 2000م2 ، وذلك بطريق عزبة البرنس أمام عزبة 12 بيت ، عزبة البرنس الملاحة ، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة لمجابهة المخالفات ، ولإسترداد أراضي الدولة بالمنتزه ثان.