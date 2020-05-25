حي المنتزه ثان في الإسكندرية بستغل إجازة العيد ويسترد أراضي الدولة

شن حى المنتزه ثان فى الإسكندرية، اليوم،تحت إشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه ، حملة قامت خلالها لجنة الإزالة بعضوية وحدة التدخل السريع والعضو القانوني ، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات على أراضي الدولة بالمنتزه ثان .

جاءت الحملة في إطار التعاون المثمر بين مديرية الزراعة بالإسكندرية وحي ثان المنتزه ، حيث تم إزالة عدد 4 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمسطح 2000م2 ، وذلك بطريق عزبة البرنس أمام عزبة 12 بيت ، عزبة البرنس الملاحة ، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة لمجابهة المخالفات ، ولإسترداد أراضي الدولة بالمنتزه ثان.