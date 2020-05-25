المئات من البريطانيين على الشواطئ خلال عطلة نهاية الأسبوع

تجمع المئات من البريطانيين على الشواطيء في بورنموث وساوث إند، خلال عطلة نهاية الأسبوع والراحة البنكية، اليوم، بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وقالت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، إن ساحل البحر في منطقة دورسيت، تجمع فيها ظهر اليوم المئات بعد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، تخفيف الإغلاق بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت الصحيفة، أن الصور على الشواطيء تظهر بعض العائلات، التي لم تطبق قواعد التباعد الاجتماعي، وهو ما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية أيضا.

وامتلأت الشواطيء في منطقة ساوث إند بمقاطعة إسيكس، بالعديد من البريطانيين بسبب الحرارة المرتفعة بعد ظهيرة اليوم.

وجاء ذلك بينما توقع خبراء الأرصاد اليوم إرتفاع درجة الحرارة غدا لتصل إلى 26 درجة.

وقال مكتب الأرصاد إن إرتفاع درجة الحرارة سيستمر بعد ظهر اليوم بالإضافة لإرتفاع درجة الحرارة في المناطق البعيدة عن ساحل البحر.