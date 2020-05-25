أحدهم في غيبوبة تامة.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بينهم، بنزلة الدويك دائرة مركز طما بسوهاج، تم نقل المصابين إلى مستشفى طما المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة بنزلة الدويك، انتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص، إصابة كل من علي حسن، 55 عاما "غيبوبة كاملة"، و"فريده.م.أ" 45 عاما بجرح في فروة الرأس، "إسلام سراج"، 22 عاما بكدمات متفرقه بالجسم، "سراج حارس"، 55 عاما مصابا بكدمات متفرقة بالجسم.

تمت السيطرة على المشاجرة، وضبط الطرفين، وتبين أنها نشبت بسبب خلافات لجيرة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.