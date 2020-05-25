مقتل شخص في مشاجرة بسوهاج

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة بكوم بدر قرية نزلة القاضي دائرة مركز طهطا بسوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا من مامور مركز شرطة طهطا يفيد ورود بلاغ بحدوث مشاجرة بنجع كوم بدر دائرة المركز، انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبالفحص تبين مقتل سليمان إسماعيل محمدين 25 عاما اثر اصابته بطلق ناري، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام.

وتبين أن سبب المشاجرة خلافات مع آخرين بالمنطقة بسبب خلافات الجيرة ، حرر المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.