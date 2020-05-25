"تضامن دمياط" تهنئ أسرة البطل الشهيد محمد طارق أبو الفرح بعيد الفطر

زارت أسرة العمل الاجتماعي بدمياط، برئاسة حسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أسرة البطل الشهيد محمد طارق أبوالفرح ابن فارسكور، والذي وهب روحه دفاعاً عن أرض الوطن.

وأناب عبد الغفار سمير لطفي، رئيس مجلس إدارة جمعية "صدقة جارية" الخيرية عنه زيارة أسرة البطل الشهيد حيث نقل لهم رسالة وتهنئته لهم بعيد الفطر المبارك وقدم لطفي الهدايا لأسرة البطل بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتقدم عبد الغفار بالشكر التقدير لكل من شارك في تقديم التهاني لأسرة البطل الشهيد وعلى رأسهم سمير لطفي مؤكداً على أن محافظة دمياط وأسرة العمل الإجتماعي بها لهما كل الفخر والاعتزاز ببطولة البطل الشهيد فخر شباب دمياط، فخر شباب الوطن.

وجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن عدة زيارات لأسر أبطال مصر الشهداء من أبناء محافظة دمياط، لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، وعرفاناً منا بدور هؤء الأبطال الخالدين في الحفظ على هذا الوطن الغالي.