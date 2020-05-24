محافظ الإسماعيلية يكرم إبراهيم عميرة أحد رجال منسى في كمين البرث

كرم اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إبراهيم فتحي عميرة أحد أبطال الكتيبة 103، والناجي من الحادث الإرهابي الذي استهدف كمين البرث في 2017 بشمال سيناء.

وكان "عميرة" قتل عددا كبيرا من التكفريين وتعرض للإصابة بطلق ناري في القدم، ثم عاد إلى الخدمة بعد تماثله للشفاء ليكمل فترة تجنيده وخدمته العسكرية.

واستقبل محافظ الاسماعيلية "عميرة" بمكتبه فى أول أيام عيد الفطر المبارك، في حضور والده فتحي عميرة والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ.

والبطل إبراهيم عميرة 22 سنة، من أبناء قرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الاسماعيلية وحاصل على دبلوم تجارة وأنهى خدمته العسكرية في 1 سبتمبر 2018

ووعد المحافظ عميرة بالحصول على فرصة عمل ووحدة سكنية من مشروعات الإسكان، بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بعد أن رصدت مطالب على وسائل التواصل الإجتماعي بتوفير فرصة عمل للبطل.