أحمد موسى يكرم رجال منسي في كمين البرث.. ويقدم لهم درع "صدى البلد"

أهدى الإعلامي أحمد موسي، درع قناة "صدى البلد" لاثنين من أبطال كمين البرث "أحمد عزت حسنين" و"محمد علي عثمان" الشهير بـ"تايسون"، تكريما لهما ولما قدماه دفاعا عن كمين البرث ومن استشهدوا فيه.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدي البلد، إن "ما حدث في شهر رمضان وما قبله سيستمر لسنوات طويلة، فمسلسل "الاختيار" الذي يتحدث عن الجيش المصري، هو جزء بسيط من الذي يقدم على أرض الواقع، ويجب أن ندرك مدى حجم البطولات التي قدمت وهناك حجم بطولات أكثر من التي تحدث عنها المسلسل مرات عديدة، ولكن ليس كل ما يحدث يقال لأسباب كثيرة، ويجب أن نكون حريصين على ذلك، ولا يجب أن نكشف خططنا للعدو أو كيف يفكر جيشنا".

وتابع، أن "يوم 7/7/2017 يعد يوما تاريخيا بالنسبة لمصر وللجيش وشعب مصر العظيم، لأن في هذا اليوم الإرهابيين كان لديهم إصرار على رفع علم التنظيم الإرهابي على مكان الكمين الخاص بالقوات المسلحة، وكان هناك دول كثيرة مثل قطر وتركيا والدول المعادية ينتظرون هذه اللحظة، ولكن أبطالنا منعوا ذلك وقالوا نموت ولا يترفع العلم ده ولا ياخدوا أي واحد مننا سواء حي أو شهيد".

واستكمل: "لذلك اليوم يتم تكريم بطلي موقعة البرث "أحمد عزت حسنين"، و"محمد علي" الشهير بـ"تايسون"، تقديرا وعرفانا بالكتيبة 103 وكل شهداء مصر وكمين البرث والجيش المصري العظيم، لذلك جيشنا هو الدرع والسيف ولدينا عقيدة أن سلاحنا دائما في أيدينا لا نتركه".