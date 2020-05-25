ترامب يندد بحقد وانعدام نزاهة وسائل الإعلام

رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، على الانتقادات الحادة التي وجّهت له، لممارسته رياضة الجولف، منددا بـ"حقد وانعدام نزاهة" وسائل الإعلام، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

واستنكر ترامب حملة لـ"وسائل الإعلام المضللة والفاسدة بالكامل"، التي اعتبرت ممارسته لرياضة الجولف "خطيئة مميتة".

وقال ترامب: "كنت أعلم أن هذا ما سيحصل!"، موضحا "ما لا يقولونه هو إنها المرة الأولى التي ألعب فيها الجولف منذ نحو ثلاثة أشهر. وحتى لو انتظرت ثلاث سنوات لكانوا بكل الأحوال كتبوا المقالات نفسها"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وذكّر ترامب، بأن سلفه باراك أوباما في عام 2014 لعب الجولف بعد دقائق من إدانته قطع رأس الصحفي الأمريكي جيمس فولي، على يد تنظيم داعش الإرهابي، وهو ما اعتذر عنه أوباما بعد بضعة أسابيع.

وأثار توجّه ترامب إلى نادي الجولف، ردود فعل غاضبة وقد تحدّث أحد معارضي الرئيس عن ممارسة سيّد البيت الأبيض هوايته في توقيت تترقّب فيه الولايات المتحدة تخطي حصيلة وفيات كوفيد-19 عتبة المئة ألف.