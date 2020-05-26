فني معمل بعزل دمياط: طالبت بالمشاركة.. ومخاوفي كانت على أبنائي الأربعة

"كلنا في دائرة واحدة لو مكنتش تطوعت واشتغلت الآن، كده كده الدائرة هتدور وهشتغل في العزل، بالطبع كنت متخوف في البداية، خاصة أنا أب لـ4 أطفال، البداية كانت من 22 إبريل، لما طلبت التطوع والعمل بالعزل الميداني بمدينة دمياط الجديدة".. بتلك الكلمات بدأ محمد أحمد محمود السيسي 39 عاما، فني معمل بعزل مركز التعليم المدني في دمياط، حديثه لـ"الوطن".

وأضاف السيسي، أعمل منذ 20 سنة فني معمل، حيث أسحب العينات والمسحات، وأجري بعض التحاليل للمرضى، متابعا: أنا من طلبت التطوع والعمل بالعزل منذ أسبوعين، رغبة مني في العمل كفني معمل، حيث يعد الأمر الصعب هو تجهيز الواحد نفسه قبل العمل بساعتين، في ارتداء البدل، وتأخذنا الرهبة في أول يومين، وبعد ذلك ننهمك في عملنا وقت الجد، أما وقت الترفية فنتسامر أنا والزملاء، مع الالتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد.

وأوضح السيسي، نستقبل أطفال مصابين أعمارهم تتراوح من عام لثلاثة أعوام، وهؤلاء نأخذهم بالراحة، مشيرا إلى عمله الأساسي بمستشفى الزرقا المركزي، متابعا: كده كده معرضين للتعامل مع الحالات يوميا، حيث نعود لبيوتنا بعد كل نبطجية متخوفين من الإصابة بالعدوى، وذلك من قبل كورونا، أما الآن فأظل بعيد عن أسرتي 14 يوما، ونأخذ عزل منزلي 14 يوما بعدهم.

وأردف: "قابلت حالة أو اثنين ظهرت نتائجهم الأولى سلبية، ثم تحولت لإيجابية، وهو ما سبب لهم حالة من الإنهيار، وحينذاك نتدخل لمساعدتهم بجلسات العلاج النفسي"، لافتا إلى مشاركته وقت وباء إنفلونزا الطيور، حيث ظل 6 أشهر بعيدا عن أسرته، وتلك هي التجربة الثانية له في مجال الأوبئة.

ووجه السيسي رسالته للمواطنين قائلا: عليكم بالتزام بيوتكم وأخذ الاحتياطات اللازمة، من الحرص على النظافة الشخصية والتباعد، وعدم الخروج سوى للضرورة القصوى، خافوا على أنفسكم وأولادكم، متابعا: للأسف هناك أشخاص لم يستوعبوا بعد وجود فيروس كورونا، ومن لا يصدق فليذهب مستشفيات العزل، ليشاهد على أرض الواقع.

ووجه السيسي رسالته لزملائه: "ربنا يكون في عونكم وكل ما تفعلوه في ميزان حسناتكم، وأصبروا واحتسبوا، واستكمل عملك لوجه الله، مهما عانيت فأنت جندي مجهول".