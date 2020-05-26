وفاة دويدار الطاهر شيخ مخرجي ماسبيرو عن عمر يناهز 78 عاما

نعى عادل عبساوي، مدير الإدارة المركزية، بقطاع القنوات المتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام، المخرج دويدار الطاهر، وكيل وزارة الإعلام، الذي وافته المنية قبل قليل.

وكتب "عبساوي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تنعي الإدارة المركزية للإنتاج المتميز بالهيئة الوطنية للإعلام، مؤسسها وباني مجدها وعزها وصاحب الفضل علي أجيال كثيره من أبناءها المخرج الكبير دويدار الطاهر، وكيل وزارة الإعلام الذي وافته المنية منذ ساعات قليلة".

دويدار الطاهر من مواليد عام 1942، أطلق عليه لقب "شيخ مخرجي ماسبيرو"، وذلك لاهتمامه بتقديم الموضوعات الدينية، كما تقلد العديد من المناصب القيادية داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون منها مدير الإدارة المركزية للإنتاج المتميز، ومن أبرز أعماله "المسحراتي" لسيد مكاوي، كما شارك في كتابة السيناريو وإخراج سلسلة أفلام "مساجد مصر"، عن تاريخ أشهر وأقدم المساجد في مصر.