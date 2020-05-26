حسنين أحد أبطال البرث: الشهيد علي علي طلب مني عدم السماح لأي إرهابي بالصعود للمبنى

قال أحمد عزت حسنين، أحد أبطال كمين ملحمة البرث، "بعد إصابتي وخروجي من الغرفة، الشهيد علي علي قالي أرقد تاني، وأثناء الرقود كان بيضرب على إرهابي رمى قنبلتين واحدة في الحمام، والأخرى بيني وبين الشهيد علي، وكان مصاب بشكل كبير جدا، وقال لي متطلعش كلب منهم واتحرك".

وأضاف حسنين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، "بدأت في التحرك وأثناء تحركي كان أحد الإرهابيين، يصعد السلم فضربه علي طلقة، وأثناء وقوعه ضرب دفعة طلقات في الشهيد علي بشكل كبير، ودخلت الغرفة، ووجدت فيها النقيب شبراوي، خالد السفاح، أباظة، تايسون، وجميع زملائي وكلهم مصابين وشهداء، ولقيت تايسون بيتنفس لكن مبيتكلمش وتركتهم وذهبت للغرفة الأخرى، فوجدت الشهيد محمد صلاح، وهرم استشهدوا، والضابط محمد عبدالعزيز الحرب الإلكترونية مصاب، وربطت له ذراعه، وعند تحريكه من مكانه، وجدت الشهيد الضابط سباعي، وحجازي".

وتابع: "في ذلك الوقت كان المقدم أحمد منسي بيقول أثبتوا يا رجالة يا أبطال الدعم في الطريق، ومحدش يطلع الكلاب، ولما كنت بحاول أطلع لمنسي كان بيقولي أنزل تحت، وعند نزولي سمعت صوت واحد من الإرهابيين ضربته 25 طلقة، وكان وراه واحد معاه كاميرا بيصور، ولما ضربت زميله رمى الكاميرا والسلاح وطلع يجري، وكملت أثناء إصابتي في رجلي وأيدي ووشي".