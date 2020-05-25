البطل أحمد عزت حسنين يروي وقائع وأحداث ملحمة البرث

روى أحمد عزت حسنين، أحد أبطال كمين البرث، تفاصيل ملحمة "البرث" في سيناء، قائلا: "كنت مخلص الخدمة الساعة 12، واتعشيت مع هرم وحجازي، لأننا كنا بنبات في نفس الأوضة، وطلعت السطح فوق أشوف الرجالة عاوزين أي حاجة، فقابلت الشاويش ماسة، وقالي عاوزين إزازة مياه ساقعة، وبعد كدة سمعت كلمة أثبت أثبت".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن المقدم أحمد منسي درب الكتيبة على أي هجوم مفاجئ، وطريقة الإخلاء لمدة 20 يوم، "اللي بيخدم في سينا بيعرف صوت النص بوصة والكلاش والبندقية الآلي، النص بوصة اضربت فيبقى كدة فيه خطر مع كلمة أثبت، ويادوب أخدت سلاحي وبدأت أقوم، لقيت الظابط سباعي قالي أرقد ونفذت الأمر".

وتابع: "شوفت بعد كدة نور من ناحية الشمال، وصوت صفارة ومحستش بالدنيا، وحسيت أنها لحظات بعد كدة في طوب فوقي، مشفش العربية اللي انفجرت بس هدت الدور علينا وطلعوني من تحت الطوب، والنقيب شبراوي شالني من ناحية، وهرم شالني من الناحية التانية، ودخلوني غرفة الإخلاء".