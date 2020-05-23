أحمد عزت يكشف سر طلاقته في تلاوة القرآن بمسلسل الاختيار: أهتم بالتجويد

قال الفنان أحمد عزت، إن مشاركته في مسلسل الاختيار، شرف كبير، حظي به، خصوصًا أن هذا العمل ملحمة وطنية، تجسّد تضحيات خيرة رجال الوطن من الضباط والجنود، الذين يبذلون دماءهم وأرواحهم فداءًا لتراب مصر وشعبها.

وظهر أحمد عزت، في الحلقة 29 من مسلسل الاختيار، وهو يجسد شيخ أزهري، يقرأ القرأن ويفسر معنى كلمة "طواغيت" التي يطلقها الإرهابيين والتكفيرين على رجال الجيش المصري.

وقال أحمد عزت، لـ "الوطن"، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا بترشيحه لأداء هذا الدور، قبل ساعات قليلة من التصوير، وبالفعل بدأت أذاكر المشهد، واستعد بشكل جيد، لاسيما و أن وجودي في "الاختيار" أمنية دعوت الله أن يحققها لي، ولم اكن أتخيل أنه سيحدث بهذه السهولة، "قولت لربنا نفسي أشارك في حاجة زي الاختيار".

وأضاف "عزت"، "ربنا كان معي في كل خطواتي، قبل أن يأتيني هذا الدور، كنت سأقوم بحلاقة ذقني، ولكن قولت سأتركها وبها هذه الشعيرات البيضاء، ووجود الدقن كانت من بين التفاصيل الصغيرة التي أردت أن تكون موجودة حال تجسيدي مثل هذا الدور".

وتابع عزت: "كنت أتمنى يكون معايا سبحة، وساعة سوداء، لكن ضيق الوقت، لم أستطع إحضارهما".

وعن استعداده للدور، قال "عزت"، إنه كان متخوفًا في البداية من ضيق الوقت، ولكن في كل الأحوال الفنان الجيد والممثل الشاطر يقوم بكل الأدوار في أي وقت، متابعًا: "وأنا صغير كنت بتكلم لغة عربية صحيحة، وشاركت في مسلسلات دينية مثل لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وبرامج أطفال باللغة العربية الفصحى، أما عن تلاوتي الصحيحة للقرأن في المشهد، يرجع لاهتمام بأحكام التجويد والتلاوة منذ فترة ودراستها، فضلًا عن حفظي لبعض آيات القرأن الكريم".

وبشأن سر ابتسامته في المشهد، أوضح "عزت"، بقوله: "منذ دخلت اللوكيشن، وارتدائي للجبة والقفطان، وارتسمت ابتسامة على وجهي، ودائمًا في مخيلتي أن رجل الدين لابد أن يكون وجهه بشوشًا، واحتفظت بابتسامتي طول الوقت، حتى قبل التصوير، الصوت عالي من حولي، وبيظبطوا الشغل قبل التصوير، وأنا بوزع الابتسامة على من حولي، لدرجة إن المخرج كان بيقولي تعالى هنا يا سيدنا الشيخ".

وتابع: "الحمد لله ربنا فتح عليّ، وتلقيت ردود أفعال إيجابية كثيرة، واتصالات تهنئة، للإشادة بالدور، وهذا شرف عظيم أن أكون ضمن ضيوف شرف الاختيار، الحقيقة المشهد ده كان سيذاع يوم 26 رمضان، وظننت أنه اتحذف عندما لم يعرض، وحزنت بشدة، ولكن فرحت أكثر عندما تم عرضه في الحلقة 29، ربنا دائمًا بيختار لنا الأفضل".

أحمد عزت، شارك في طفولته في عدد من الأعمال الهامة، منها ليالي الحلمية، وتجسيده دور علي البدري وهو طفلًا، وفي مسلسل الوسية، جسد دور خليل حسن طفلا، كما شارك في ليلة القبض على فاطمة، وبوجي وطمطم.