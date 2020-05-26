الصحة: دربنا أكثر من 3 آلاف طبيب بمستشفيات العزل على مكافحة كورونا

قال الدكتور محمد فوزي مساعد وزير الصحة لشؤون التعليم الطبي، إن كل من يقدم الخدمة الطبية، هم خط الدفاع الأول عن مصر في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن أي خلل في المنظومة الطبية، يؤدي إلى خلل في مكافحة انتشار المرض.

وتابع: "الدولة دعمت الدولة طبيا والرئيس زود بدل مكافحة العدوى، وتوجه الدولة الاستثمار في العالم البشري، على مستوى القطاع الطبي، وهو ما جعلنا نركز على تدريب الفرق الطبية لأنه حجر الأساس في تقديم خدمة طبية جيدة، من أجل سلامة المواطن".

وأردف، أنه جرى تغيير نمط التدريب مع جائحة كورونا: "استعملنا نظام اللامركزية وزودنا تدريب الأون لاين وهو ما مكننا من تدريب أعداد كبيرة من الفريق الطبي في فترة قصيرة، وخلال شهر ونصف في أكاديمية الأميرة فاطمة دربنا 1600 ممرضة على العمل في مستشفيات العزل بجميع أنحاء الجمهورية ودربنا أكثر من 450 طبيب وممرض وصيدلي يعملون في النزل وبيوت الشباب وأكثر من 600 طبيب على أعمال الرعاية المركزة في مستشفيات العزل والصدر والحميات، ودربنا أكثر من 1000 طبيب على بروتوكولات العلاج، ودربنا أكثر من 3000 طبيب من أطقم مستشفيات العزل والحميات والصدر على مكافحة العدوى لحماية نفسهم والناس".