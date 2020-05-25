الصحة: يوجد 27 إصابة بكورونا في المعامل المركزية للوزارة

أجابت الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، على سؤال لماذا لا يتم إجراء مسحات لكل الأطباء؟ قائلة: "ممكن أعمل مسحة اليوم، فتكون النتيجة سلبية، وغدًا تكون إيجابية".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، من الممكن إجراء مسحة لأحد الأشخاص، وتكون النتيجة سلبية، ثم يصاب بعد ذلك عن طريق العدوى، لذلك يتم عمل المسحات للمشتبه في إصابتهم بعد ظهور الأعراض، أو للمخالطين للمصابين.

وذكرت أنه يوجد 27 إصابة بالمعامل المركزية، مستطردة: "صرفنا العلاج ووفرناه حتى منازلهم".

وأكدت أن مسحة كورونا للدكتور وليد يحيي لم تتأخر على الإطلاق، حيث وصلت يوم الثلاثاء مساءً، وخرجت النتيجة الأربعاء، مؤكدة أن نتيجة أي مسحة، لا تأخذ أكثر من 24 ساعة، مشيرة إلى أن قضية وفاة الدكتور وليد يحيى، قيد التحقيق في مستشفى المنيرة.