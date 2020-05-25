الصحة: لم تصلنا أي استقالة من طبيب.. و180 مصابا بكورونا من الوافدين

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن عدد مصابي فيروس كورونا من العالقين الذين عادوا إلى مصر، الذي جرى اكتشافهم لا يزيد عن 180 مصابًا.

وأضاف عيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد": "لو مفيش حجر صحي، كان ممكن يبقى العدد ده بالآلاف، وعدد الالتزام في الأول من الأسباب القوية في زيادة الإصابات".

وواصل: "لما نفذنا الحجر الصحي منذ 31 مارس، أدى إلى السيطرة على الوضع، ونسبة كبيرة من المواطنين ليسوا معترفين أن كورونا يمكن أن يسبب الوفاة".

وحول ما أثير عن استقالة الأطباء، قال: "لم يصلنا أي استقالة من الأطباء، ودي لو موجودة في مستشفى يبقى انفعال، ولما يفهموا الموضوع هيخلص".