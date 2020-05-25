"الصحة": إصابة الأطباء بكورونا عادية مقارنة بالأرقام العالمية

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات والطوارئ، إنه جرى تخصيص دور وجناح للأطباء وأسرهم في مستشفيات العزل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى: "الوزارة تقدم التعازي لكل شهداء الجيش الأبيض، وهناك 291 إصابة بكورونا في الأطقم الطبية، بينهم 99% أطباء، وهذه أرقام عادية مقارنة بالأرقام العالمية.. نحن الآن نتحدث عن طبيب واحد.. واحد منا يؤدي واجبه وهو شهيد واجبه".

وواصل: "سنتابع ونوفر سبل الرعاية لأطقم الطبية كاملة، ونؤكد تواجد كل شيء، وسيتم إجراء تحقيق كامل، لكل أطراف المنظومة ومحاسبة المقصرين"، مؤكدًا سعى الوزارة للحفاظ على "الأطقم الطبية"، كونها الركن الأساسي في معركة فيروس كورونا.