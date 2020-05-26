الأكاديمية العربية تنفي وجود أية حالات إصابة بكورونا بين موظفي الأمن

نفى معتز محمد خميس، مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ما تردد خلال الساعات الماضية، حول ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا داخل إدارة الأمن بمقر الأكاديمية بالإسكندرية.

وقال "خميس"، في بيان له "الاثنين"، إن ما تردد شائعة عارية تماما عن الصحة، مشيرا إلى أن الأكاديمية برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار، تحرص حرصا تاما على اتباع كل التدابير الوقائية اللازمة، التي من شأنها الحفاظ على سلامة جميع العاملين بها، من خلال الالتزام التام بمعايير وإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية.

وأضاف أنه قبل أكثر من شهر، أصيب أحد موظفي الأمن بالأكاديمية في القاهرة، بأعراض فيروس كورونا، وبعد خضوعه لبروتوكول العلاج، تحولت نتائج عينته من إيجابية إلى سلبية، مشددا على عدم وجود أية حالات بين موظفي أمن الأكاديمية بالإسكندرية، موضحا: ليس لدينا ما نخفيه، فالعالم أجمع يعاني من تلك الجائحة.

وأهاب "خميس"، بضرورة تحرى الدقة وعدم نشر أو تداول أخبار كاذبة أو معلومات مضللة، من شأنها إشاعة البلبلة وإثارة الرأى العام.

كما أكد على ضرورة توخى الحذر فى التعامل مع السوشيال ميديا، وعدم الالتفات إلى تلك الشائعات، التى تستهدف خلق حالة من البلبلة.