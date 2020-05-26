مصطفى خاطر: اختيار اسم "عمر ودياب" لمسلسلي مقصود

تحدث الفنان مصطفى خاطر، حول مسلسله "عمر ودياب"، قائلا: إن اختيار اسم المسلسل بهذا الشكل كان مقصودا: "اخترنا اسم في البداية عشان يعمل حالة من الجدل، ولما تتكتب كلمة (عمر ودياب) جنب بعض، الناس بتشوفها اسم الفنان عمرو دياب".

وأضاف "خاطر"، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، ويقدمه الإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد، "أنا وعلي ربيع لو عملنا مسلسل اسمه عمر ودياب، أكيد هيعمل جدل والناس تتكلم، وحصل كدة فعلا لما نزل الاسم الحقيقي، الناس قالت هو عمرو دياب هيطلع في مسلسل؟ طب وأيه علاقته بمصطفى وعلي؟، فعمل الحمد لله المرجو منه".

وأشار إلى أنه يعتقد أن شركة الإنتاج، تحدثت مع المطرب عمرو دياب حول استخدام الاسم، "الراجل مقالش حاجة لحد دلوقتي"، موضحا أنه سعيد بالعمل مع علي ربيع "احنا أصحاب وبنخاف على بعض، وممكن أقوله من غير كسوف على مشهد مش حلو أو هو يقولي".

مسلسل "عمر ودياب"، بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني.