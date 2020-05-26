بعد اكتشاف حالة إصابة بكورونا به.. غلق كوافير حريمي 14 يوما ببورسعيد

أغلقت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في بورسعيد، مساء أمس، وشمعت محل كوافير حريمي بمنطقه أمل زرزارة بالحي، لمدة 14 يوما، بعد ثبوت إيجابية حالة كورونا به.

كانت إدارة الطب الوقائى بالمحافظة، وجهت بإغلاق الكوافير وبتوجيهات من اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالحي، تحت إشراف مجدى عزت سكرتير الحي بغلق وتشميع المحل، ولصق إعلان على واجهة المحل، للتحذير من إعادة فتحه خلال فترة الحجر الصحي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيرس كورونا المستجد.

وأكد اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، أنه سيتم استكمال كل الإجراءات الوقائية، بتطهير وتعقيم المحل والمناطق المحيطة به، كما سيستكمل الطب الوقائي اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بالمترددين عليه والمخالطين، لمنع انتشار العدوى بالفيروس.

شارك فى تنفيذ إجراءات الغلق، مديرو إدارات الرخص والحجز الإداري وشؤون البيئة والأمن والصيانة، وتحسين البيئة.