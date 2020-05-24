"عزل الزقازيق" يحتفل بالعيد مع طفل وطفلة مصابين بكورونا

أدخل عدد من أفراد الطاقم الطبي بمستشفى العزل الاقتصادي بجامعة الزقازيق، الفرحة على طفل وطفلة مصابين بفيروس كورونا، خلال أول أيام عيد الفطر، بالاحتفال معهما بالعيد بتزيين مكان العزل بالبلالين ومنحهما الهدايا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور أظهرت تواجد الطفل والطفلة وهما يحملون الهدايا رفقة عدد من التمريض، يحيط بهم البلالين وسط حالة من الفرحة والالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية ضد فيروس كورونا.

وتعليقا على الاحتفال مع الأطفال بالعيد قال، أحمد عبد العزيز فني تمريض: "إدخال الفرحة على نفوس الأطفال ورسم البسمة على وجوههم في هذه المناسبة كان هدف الأطقم الطبية بالمستشفى من أجل إسعاد الأطفال، وهو الأمر الذي أدى لحالة من الفرحة بقدوم العيد وانعكس بشكل إيجابي على المرضى والعاملين، لافتا إلى أن الأشياء الإيجابية ترفع الروح المعنوية وتعزز القدرة على مواجهة المرض.

وأشار إلى أنه تم تنظيم الاحتفال بالعيد مع الأطفال تحت إشراف دكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب جامعة الزقازيق والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق والدكتور أحمد عطية مدير مبنى العلاج الاقتصادي والدكتور رامي الهنداوي والدكتور مصطفى ثروت ورفيعة رياض رئيسة التمريض.