مصطفى شوقي: أتحفط على بعض كلمات المهرجانات لكني لا أحاربها

قال الفنان مصطفى شوقي، إن أغاني المهرجانات لون ضمن ألوان الأغاني الشعبية، مشيرًا إلى أنه متحفظ على بعض الأغاني التي تحتوي على كلمات غير لائقة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، على القناة الأولى: "المهرجان مكسر الدنيا وتنفيذها بسيط، شبه الراب الأمريكي، وسهل أوي إن أي حد يغنيها، ومينفعش يهاجم بالشكل اللي كان بيحصل الفترات اللي فاتت".

وتابع: "المهرجان طالع من الحارة المصرية تهاجمه ليه، والمصنفات الفنية بتراقب الفنانين في الكلمات، وممكن تعمل كده مع المهرجانات، وأي فرح دلوقتي بيشغل مهرجانات، أنا معنديش استعداد أغنيها، لكن ممكن أسمعها في الأماكن، ومشغلهاش في عربيتي، ومش بحاربها".