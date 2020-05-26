الفنان محمد محمود: انضممت للجيش قبل حرب أكتوبر بـ8 ساعات

روى الفنان محمد محمود، نجم مسلسل "عمر ودياب"، تفاصيل انضمامه للجيش خلال حرب أكتوبر 1973، قائلا: إنه فى تمام الساعة السادسة صباحًا يوم 6 أكتوبر عام 1973، والحرب انطلقت فى الساعة الثانية ظهرًا.

وأضاف محمد محمود، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنه تم توزيعه فور دخوله الجيش، وتم الالتحاق بالقوات الخاصة بالجبهة بالعين السخنة.

وأوضح محمد محمود، أنه يتذكر كل لحظة فى حرب 73، وكشف أنه كان يتمنى المشاركة فيها، لكن ظل فى مركز التدريب بالعين السخنة، لافتا إلى أن الجنود كانوا يتسابقون للمشاركة فى الحرب، وأنهم كانوا سعداء "الكل عايز يروح عشان يموت".