سناء منصور تكشف السبب وراء استقالتها من "مونت كارلو" أثناء حرب أكتوبر

كشفت الإذاعية سناء منصور، كواليس تقدمها باستقالتها من راديو مونت كارلو الفرنسي، أثناء حرب أكتوبر 1973، "إذاعة مونت كارلو العربية كانت تبث لأربعة ساعات، وكان يعمل فيها أربعة أشخاص من ضمنهم أنا"، وذلك خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN".

وأضافت "منصور": "كنا اثنان مصريان في الإذاعة بجانب شخصان سوري وفلسطيني، وفور بدء الحرب قمنا بتغيير البرامج في الإذاعة والحديث عن عبور الجيش المصري، الخارجية المصرية أرسلت خطاب شكر إلى الإذاعة، فيما أرسلت إسرائيل احتجاج، ومن هنا بدأ الخلاف مع رئيس الإذاعة".

وتابعت: "رئيس الإذاعة لم يكن يعلم ما فعلناه، وجاء إلينا ثائرا وطلب تغيير ما حدث، رفضت حينها وتقدمت باستقالتي، رئيس الإذاعة قبل استقالتي، ولكنه تراجع بعد أن وجد الثلاثة الأخرين العاملين في الإذاعة يكتبون استقالاتهم، فرضخ في النهاية".