تخصيص مبنى عزل صحي بالفنادق في حالة إصابة أحد النزلاء بالغردقة

خصصت فنادق الغردقة مبنى خاص للعزل الصحي لحجز الحالات من نزلاء السياحة الداخلية، والتي تظهر عليها أعراض مشابهة لأعراض كورونا والتي يشتبه في إصابتها بالفيروس وذلك بصفة مؤقته لحين استدعاء مسؤولي الصحة بالبحر الأحمر والتأكد من الحالة.

كشف دكتور أحمد ناصر النمر مدير الصحة العامة بمجموعة في فنادق سياحية بالغردقة في تصريح خاص اليوم الثلاثاء لـ"الوطن"، عن تخصيص مبنى للعزل الصحي داخل الفندق َوعلى مسافة بعيدة عن باقي مباني الفندق، وذلك في حالة الإصابة لأي نزيل من نزلاء السياحة الداخلية بأعراض تتشابه مع أعراض كورونا، وذلك بصفة مؤقته لحين استدعاء مسؤولي الصحة بالبحر الأحمر، مؤكدا على تخصيص اثنين من الأفراد العالمين بالمنشأة السياحية والمدربين للتعامل مع مثل هذه الحالات، موضحا أن العاملين المخصصان لذلك تكون مسؤوليتهما هذه المهمة فقط ولا يؤديان أي عمل آخر ولا يختلطان بأي نزلاء بالفندق ويسكنان مع بعض بذات السكن.

وأشار النمر، في حديثه لـ"الوطن"، إلى أن المبنى المخصص داخل الفندق ولكن بعيد عن باقي مباني الفندق ومكون من دورين ومجهز ببعض الأجهزة الطبية والأدوات الوقاية ومعقم بالكامل ولا يدخله سوى عاملين مخصصان لذلك، بالإضافة إلى طبيب الفندق ويتم حجز حالة الاشتباه به بصفة مؤقتة وعزله عن باقي نزلاء الفندق لحين استدعاء مسؤولي الصحة بالبحر الأحمر لتوقيع الكشف الطبي على الحالة فإذا تأكد إصابتها بفيروس كورونا يتم نقلها لمستشفى العزل بمعرفة مسؤولي الصحة.

وأوضح سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن عدد من الفنادق استقبلت نزلاء السياحة الداخلية تزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك، والتي نفذت الاشتراطات والضوابط والحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت، وأن نسب الإشغال وصلت 100% بتطبيق ما قررته وزارة السياحة والصحه من نسبة 25% من الطاقة الاستيعابية لكل فندق.

وأكد العتيق، أن لجان تفتيش مشتركة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت تمر بشكل دوري على الفنادق السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية والمسموح لها باستقبال الزائرين للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة، لافتاً إلى حصول ما يقرب على 45 فندقا شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل وأن أكثر من 20 فندقا بالغردقة بدأوا في استقبال النزلاء المصريين.

وأشار محمد السباعى مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن إجراءات احترازية تتم بشكل دقيق منذ لحظة وصول النزلاء للفندق تحت إشراف طبي من طبيب الفندق ومسؤول الصحة المهنية و المتابعة علي مدار 24 ساعة وتشمل تعقيم وتطهير الفندق يوميا وتعقيم النزلاء وحقائبهم ومتعلقاتهم الشخصية، وتوزيع كمامات وقفازات بالمجان ونشر ماكينات تعقيم الأيدي في أماكن متفرقة بالفندق ونشر تعليمات الحكومة بخصوص الوقاية على لافتات بجميع أرجاء الفندق والتنبيه عليهم بالاحتفاظ بالمسافة الآمنة بين كل نزيل والآخر وبالنسبة لحمامات السباحة تم زيادة الحد الأقصى المسموح به للكلور بها بنسبة 90% وتحذير النزلاء بعدم المكوث داخل حمام السباحة لأكثر من ساعة، والتنبيه على عامل الإنقاذ المتواجد بالسماح بالنزول في حمام السباحة بالتناوب بين النزلاء، وتحديد مسافات متباعدة بين الشازلونجات على الشواطئ وتحديد فترة لاستخدام الألعاب المائية، حيث تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا ومن الواحدة وحتى الثالثة مساء.