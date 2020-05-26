محمد ممدوح عن إصابة رجاء الجداوي بكورونا: من أطيب الناس

ساند الفنان محمد ممدوح الفنانة رجاء الجداوي في محنتها، بعد إصابتها بفيروس كورونا ومكثوها هذه الأيام مدة الحجر الصحي بإحدى مستشفيات العزل.

واستنكر الفنان محمد ممدوح الحملة الخبيثة الموجهة ضد تلقي الفنانة رجاء الجداوي الرعاية الصحية بأحد المستشفيات واهتمام وزيرة الصحة بها كونها قيمة فنية كبيرة، بالإضافة لتقدمها بالعمر وخطورة الفيروس على كبار السن.

وكتب محمد ممدوح عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، "أستاذة رجاء الجداوي من أطيب وأنضف الناس اللي اتعاملت معاها في حياتي وأظن إن كلنا متفقين على ده، لأني عمري ما شفت حد زعل منها أو هاجمها.. فمظنش برضه إن لو كان لقدر الله جرالها حاجة وهي في بيتها بسبب تقصير في الإجراءات كنت هتكون مبسوط ساعتها، بالعكس كانت الدنيا هتقوم مش هتقعد وكنتوا هتغضبوا أكتر من دلوقتي بكتير وأنا واثق من ده".

وأضاف ممدوح: "ده مش مبرر أبدا للتقصير اللي حصل مع الدكتور وليد الله يرحمه وباقي الدكاترة اللي نحتسبهم عند الله شهداء باذن الله.. اللي فقدوا حياتهم أثناء تقضية واجبهم تجاهنا وتجاه بلدهم.. فاللي إحنا المفروض نعمله إيه دلوقتي؟ ندعى لأستاذة رجاء إن ربنا يشفيها ويقومهالنا بالسلامة وندعى لشهداءنا من الأطباء ربنا يسكنهم فسيح جناته ويصبر ذويهم".

وتابع: "ونطالب وزارة الصحة بتطبيق أعلى معايير الوقاية والسلامة على أطباءنا في الصفوف الأولى لأن هما في البداية بشر وقرروا يضحوا بنفسهم عشان كل واحد فينا وكمان لأنهم سبيلنا الوحيد للمرور بالأزمة دي، وحاجة كمان.. ياريت نبطل نمشي ورا الإشاعات ومش أي خبر نقابله نصدقه.. حفظ الله مصر بأطباءها وجيشها وشعبها بجميع فئاته وأطيافه على حد سواء".

كانت الفنانة نقلت إلى أحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية لتلقي الرعاية والعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان، وقالت رجاء الجداوي لـ"الوطن" في تصريح مقتضب: "أنا تعبانة.. سيبوني في حالي".