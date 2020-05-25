رجاء الجداوي للمصريين: "خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه"

أكدت الفنانة رجاء الجداوي، أنها موجودة في مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتحصل على الأدوية طبقًا للبروتوكول الخاص بالتعامل مع فيروس كورونا.

وقالت الجداوي، في مداخلة هاتفية مع "تغطية خاصة" من "راديو مصر": "الاهتمام جميل بكل الحالات، مهياش رعاية مخصصة لحد مهم، كل الناس زي بعضهم".

ووجهت رسالة للمصريين، من داخل مستشفى العزل قائلة: "حبوا نفسكم، ولادكم، ومصر، لأن العملية مكلفة أوي، مكلفة للدولة، خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه، واقتصاديا مش هنقدر نكمل مع الموضوع ده".

ووجهت رجاء الجداوي، الشكر لكل من اطمأن عليها في أزمتها: "أديت لمصر على أد ما ادتني، وهي اللي عملت اسم رجاء الجداوي، وأقل حاجة إني أردلها الجميل".