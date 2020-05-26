رئيس لجنة الدراما ينتقد غياب المسلسلات الدينية والتاريخية في رمضان

قال مجدي لاشين، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الأعمال الدرامية التي عرضت في شهر رمضان المبارك ووصل عددها 25 مسلسلا اتسمت موضوعاتها بالتنوع إلا أن هناك نقص في المسلسلات الدينية والتاريخية والاجتماعية.

وأشار لاشين في تصريح لـ"الوطن" إلى أن أغلب الملاحظات التي رصدتها اللجان الفنية هذا العام، والتي تجاوزت 600 ملاحظة، لا ترقى لاعتبارها مخالفة، لأن بعضها يأتي في سياق العمل الدرامي وتتطلبه الضرورة الدرامية بحسب تعبيره.

وتابع: "كنا نحتاج دراما دينية والمسلسل ديني لا سيما وأنه يتلاءم مع روحانيات الشهر الفضيل، كما نحتاج المسلسل التاريخي، بالإضافة إلى الإكثار من المسلسلات الاجتماعية".