حكم صيام "الست من الشوال" قبل قضاء ما مضى من رمضان.. الأزهر يوضح

تلقت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، سؤالًا جاء فيه: "ما حكم صيام الست من الشوال قبل قضاء ما مضى من رمضان؟".

وفي معرض إجابتها، ذكرت لجنة الفتوى أنَّه "لابد من التفرقة بين حالتين، الحالة الأولى: إمكان الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال لأن قضاء رمضان وإن كان على التراخي عند كثير من الفقهاء، وأن صيام الست من شوال ووقته موسع طوال الشهر فيمكن الجمع بقضاء الفائت من رمضان، ثم صيام الست من شوال، وذلك لأن الواجب مقدم على النفل".

وذكرت لجنة الفتوى أنَّ الحالة الثانية تتمثل في عدم إمكان الجمع بأن ضاق شوال وبقي منه ستة أيام لا تكفي لقضاء رمضان والستة من شوال، والمختار هنا تقديم صوم الست من شوال لأن الزمان صار مضيقا بالنسبة لصوم الستة من شوال بينما موسع لقضاء رمضان.

واستدلت لجنة الفتوى بما ورد عن عائشة "رضي الله عنها" أنَّها قالت: "إن كان ليكون على الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان" صحيح ابن خزيمة.