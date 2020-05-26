تعرف على موعد عمل وسائل النقل بعد إجازة العيد

تبدأ وسائل النقل العامة العودة للعمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك في غير توقيتات حظر حركة سير المواطنين.

ومن المُقرر أن تكون فترة حظر انتقال أو تحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

ويسمح قرار رئيس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020، بعمل وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة في غير توقيتات «الحظر»، حيث ستوقف من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

يأتي ذلك درءًا لأي تزاحم بين المواطنين، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يسري القرار اعتباراً من يوم السبت المقبل 30 مايو 2020 لمدة 15 يوماً، حيث ستقرر الحكومة الإجراء اللازم بعدها.