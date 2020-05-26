بسبب كورونا.. التعليم تحدد إجراءات التعامل حال عدم ملاءمة طلاب الثانوية طبياً

مع تفشي فيروس كورونا حول العالم، ووصول عدد حالات الإصابة في مصر وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة إلى 17967، اتخذت وزارة التربية والتعليم عددا من الإجراءات لتأمين طلاب الثانوية العامة واللجان أثناء فترة الامتحانات.

وحددت الوزارة عدد من الإجراءات التي يتم اتباعها في حال عدم الملاءمة الصحية للطالب سواء الإصابة بكورونا أو الاشتباه أو وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي كالتالي:

- في حال الحجر الصحي أو إصابة الطالب بكورونا يتم تأجيل الامتحانات للطلاب إلى الدور الثاني.

- في حال حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء انعقاد اللجنة والتأكد من عدم الملائمة الصحية يُعرض الأمر على المسؤول الصحي لتحديد خروج الطالب أو بقائه في اللجنة، وعليه يتم طلب سيارة إسعاف ونقل الطالب للمستشفى المختص، وإعداد تقرير بذلك يُثبت في محضر باللجنة، ويتم السماح للطالب بدخول الدور الثاني بناء على التقرير.

- في حالة وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي في أي منطقة يتم تأجيل الامتحان للطلاب للدور الثاني.