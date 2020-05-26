"هم أولادنا".. "الصحة" تؤكد توفير مسحات كورونا للجيش الأبيض (فيديو)

علق الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للرعايات والطوارئ على الأزمة المثارة حول الأطقم الطبية، مؤكّدًا أنَّ الدولة بأسرها مهتمة بالأطقم الطبية.

وشدد على أنَّ كل المنظومات الطبية العالمية انهارات أمام مكافحة فيروس كورونا بسبب نقص أو انهيار أو عدوى الأطقم الطبية، مؤكّدًا أنَّ المسحات متوفرة للجيش الأبيض.

كل المنظومات الطبية العالمية انهارات أمام مكافحة فيروس كورونا

وأضاف "وديع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc"، أنَّ أطباء الحالات الحرجة ونسبتهم عالميًا 10% من الأطباء، والأطباء الذين يعملون على مجابهة فيروس كورونا هم الركن الأساسي للدولة ويجب تقديم الخدمة لهم.

أطباء الحالات الحرجة نسبتهم عالميًا 10%

نسب إصابة الأطباء عالمية وتصل لـ35% مع المرضى

وتابع أنَّ المسؤولين بوزارة الصحة في الأصل أطباء ويشعرون بالأطباء في الميدان: "هما زينا وإحنا زيهم وهم أولادنا، ووزارة الصحة موجهة بالحفاظ على الأطقم الطبية حفاظا عليهم وعلى أسرهم، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى".

حريصون ألا يتأذي أي طبيب أو ممرض.. هم جنودنا في معركة كورونا

وأكّد أنَّ نسب إصابة الأطباء عالمية وتصل لـ35% مع المرضى و65% من المعاملات الخارجية، متابعًا "حريصون على كل طبيب وكل ممرض في مصر من أن يتأذي أو يصاب لأنّه هو الجندي المجهول الأول في معركة مجابهة الكورونا وكل الدولة متكاتفة".

لجنة لتقصي الحقائق ومحاسبة أي مقصر في واقعة وفاة الطبيب وليد يحيى

واستكمل أنَّ الطبيب وليد يحيى الذي توفي متأثرا بإصابته بالكورونا شكلت وزيرة الصحة لجنة لتقصي الحقائق ومحاسبة أي مقصر في حال إثبات التقصير.