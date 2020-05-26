"الأعلى للإعلام": كورونا أثرت بشكل إيجابي على الدراما

قال مجدي لاشين، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن وباء فيرس كورونا، أثر على جودة الأعمال المعروضة في شهر رمضان هذا العام لكن بشكل إيجابي، "القائمين على الدراما كانوا حريصين أن تكون قريبة من الناس إلى حد كبير، وهذا لا يمنع أن هناك بعض الملاحظات على بعض الموضوعات" بحسب تعبيره.

وأضاف لاشين في تصريح لـ"الوطن": "أزمة كورونا أثرت إيجابا، بمعنى أن صناع الدراما كانوا حريصين على دراما تليق بالبيت المصري في أغلب الأحيان، وقد شاهدت بعضا منها، وأشعر بأننا كنا في حاجة لتناول موضوعات تعبر عن المجتمع المصري وتقترب منه، خاصة في ظرف الحظر المفروض بسبب انتشار وباء فيرس كورونا".

وتابع رئيس لجنة الدراما: "لا يعنيني الصرف لكن ما يهمني النتيجة، فالعمل الفني دائما يقاس بالنتائج ممكن نصرف على حاجة بشكل كبير لكن لا تحقق شئ، وبالتالي فالسؤال المهم هل هناك رسالة وهدف وصل للمشاهد أم لا".