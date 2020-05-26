"عين شمس" تتصدر قائمة الجامعات المصرية المشاركة في أبحاث حول كورونا

تصدرت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، قائمة الجامعات المصرية المشاركة في أبحاث حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتشارك مصر من خلال الإسهامات البحثية للجامعات المصرية بـ 21 بحثا علميا لإيجاد علاج فعّال ضد فيروس كورونا، لتحتل بهذه الأبحاث مصر الترتيب التاسع عالميا ضمن قائمة الدول المساهمة في محاولات التوصل لعلاج ضد هذا الفيروس القاتل، والترتيب الأول عربيا وإفريقيا في هذا الصدد، وذلك وفق ما نشر بموقع "فينبولد" finbold أحد أبرز المواقع البحثية العلمية العالمية.

وتتصدر جامعة عين شمس قائمة الجامعات المصرية بواقع 8 أبحاث علمية .

وأعرب الدكتور محمود المتيني عن أمله في وصول مصر لنتائج إيجابية قابلة للتطبيق على المدى القريب، مشيدا بجهود علماء مصر وباحثيها الدؤوبة في هذا الصدد.

ووجه المتيني الشكر للقيادة السياسية وكل المؤسسات لدعمها الكامل لتلك الجهود.