جامعة أسيوط تعلن عن حاجتها لتعيين أمينا عاما ومديرين عموم

أعلنت جامعة أسيوط، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية الشاغرة بقسمي التعليم طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك لتلبية احتياجات الجامعة واستيفاء القطاع الإداري بالقيادات المتخصصة فى مختلف القطاعات بما يضمن حسن وانتظام سير العمل.

ومن جانبه، وجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة لمراحل الإعلان فى الصحف الرسمية، موضحًا أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن الوظائف المعلم عنها تشمل حاجتها الجامعة لتعيين أميناً عاماً جديداً لها بالمستوى الوظيفي الممتاز، واثنين من المديرين العموم في المستوى الوظيفي "مدير عام"، موضحا أن أحدهما وظيفة مدير عام العلاقات العامة والإعلام ، والأخرى مدير عام المشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشار"الجمال" إلى أن التقدم لشغل تلك الوظائف يشترط الحصول على مؤهل عالي مناسب لطبيعة ونوع العمل.

وتابع "الجمال"، أن شروط التقدم لوظيفة أمين عام الجامعة قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفية قيادية من المستوى الأدنى، أو قضاء 19 عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفية من خارج الجهاز الإداري، أما فيما يخص وظيفتي مديري العموم سابقي الذكر فيجب على المتقدم أن يكون قضى سنة على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرةً الأول "أ"، أو قضاء 17 عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفية من خارج الجهاز الإداري وأن يجتاز الاختبارات المقرر للوظيفية المتقدم لها.ونص الإعلان أن على راغبى التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها سحب طلب وتقديمه باسم رئيس جامعة أسيوط إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية خلال شهر اعتباراً من تاريخ نشر الإعلان مرفق بالمستندات المطلوبة والتى تشمل بيان للحالة الوظيفية معتمداً موضحاً به المؤهلات الإشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم ، وبيان بالشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها، وكذلك بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم خلال شغله للوظائف السابقة مؤيدة بالمستندات واقتراحاته لتطوير العمل بالوظيفة المتقدم لها.